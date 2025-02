Cirio, Piemonte quarta regione Italia per prestazioni sanitarie

In materia di sanità "i dati vanno messi insieme al fatto che il Piemonte è la quarta regione in Italia per prestazioni sanitarie sia sotto l'aspetto ospedaliero che sull'aspetto territoriale, come pure per la prevenzione". E' quanto ha detto Alberto Cirio, presidente della Regione, al termine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti, a fronte dei rilievi mossi dal presidente della sezione di controllo, Antonio Attanasio.

Quanto ai gettonisti, il governatore ha affermato che si tratta di una "soluzione non corretta ma obbligata" dalla congiuntura attuale, "tanto è vero che riguarda tutte le Regioni". "Sicuramente - ha annunciato - l'anno prossimo ne avremo molti di meno, perché abbiamo 1.544 persone in più che lavorano nella sanità pubblica".



