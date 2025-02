Tre incidenti con sei feriti nell'Astigiano

Tre incidenti e sei feriti, di cui uno in condizioni serie: è il bilancio della mattinata di oggi sulle strade astigiane. Il primo incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le sette a Castagnole Lanze, con due auto coinvolte in un frontale. Alla guida di una vettura c'era un ragazzo di 21 anni, nell'altra una coppia di mezza età. L'uomo, 54 anni, è ora ricoverato all'ospedale di Alessandria in condizioni serie per una sospetta frattura del bacino. Solo ferite lievi per il ragazzo e la donna.

Un paio d'ore dopo, verso le 9, a Portacomaro, si sono scontrati una Dacia e una Volkswagen. Entrambi i conducenti sono stati portati al pronto soccorso, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. Verso le 11 infine un'anziana donna alla guida della sua Fiat Panda è finita fuori strada in frazione Poggio di Portacomaro. Anche la donna è stata portata al pronto soccorso del Cardinal Massaja a seguito delle lievi ferite riportate. Su tutti e tre gli incidenti sta indagando la polizia municipale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA