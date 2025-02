Thermocene, sinfonia visiva e sonora a 3000 metri d'altezza

Un viaggio che intreccia musica, architettura, cinema e arte per esplorare il concetto di cooperazione e interconnessione degli esseri umani nell'era dei cambiamenti climatici: aprirà il 5 marzo la prima tappa della mostra "Thermocene" di Giorgio Ferrero, Rodolfo Mongitore (Mybosswas) ed EX., in programma fino al 30 marzo alle Gallerie d'Italia e alle Antiche Ghiacciaie del Mercato Centrale Torino (qui, fino al 23 marzo). Il progetto - che è anche un film documentario e un libro - intende dimostrare, in modo poetico ed empirico, che è impossibile pensare a un pianeta senza un impatto totalizzante dell'uomo. In questo senso il concetto di impatto zero diventa utopico e irraggiungibile. L'opera fulcro del progetto è una sinfonia visiva e sonora creata da Giorgio Ferrero e Rodolfo Mongitore (Mybosswas) all'interno di due bivacchi futuristici, a 3000 metri di altitudine sulle Alpi piemontesi, progettati da EX., laboratorio di progettazione nato dal lavoro di Andrea Cassi e Michele Versaci. I due compositori, lontani trenta chilometri l'uno dall'altro, immersi nella solitudine glaciale dei due accampamenti, privi di alcun servizio di base, hanno cooperato attivamente trasformando le tracce invisibili dell'uomo presenti nell'ambiente, come rumori e onde radio, in un canto corale. A cura di Arteco, la mostra allestita presso le Antiche Ghiacciaie settecentesche di Porta Palazzo si materializza come un'esperienza multimediale e immersiva, visiva e sonora, in dialogo serrato con l'architettura del sito.

Parallelamente, alle Gallerie d'Italia, "Thermocene" è presentato attraverso un'installazione video a doppio canale, anteprima del film omonimo prodotto da Kino Produzioni, in fase di preproduzione. Dopo Torino, "Thermocene" proseguirà il suo viaggio coinvolgendo enti museali e istituzioni culturali nazionali e internazionali. Dal 24 al 27 marzo, il progetto cinematografico che nasce dal lavoro di ricerca sull'opera "Thermocene" verrà infatti presentato in anteprima internazionale al Cph:Forum 2025, l'evento di finanziamento e co-produzione del Cph:dox, uno dei più prestigiosi festival internazionali di documentari. Dal 7 giugno al 14 settembre l'installazione sarà presentata nella project room della GAMeC - Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, nell'ambito del programma "Pensare come una montagna - Il Biennale delle Orobie", che coinvolge comunità locali e artisti internazionali sul territorio della provincia di Bergamo.



