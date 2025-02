Startup Restworld aiuta chi cerca lavoro a trovare anche casa

Restworld, startup torinese che favorisce il matching tra domanda e offerta nella ristorazione, si allea con HousingAnywhere, la piattaforma di affitto a medio termine più grande d'Europa. E' una delle partnership strategiche siglate per offrire soluzioni ai professionisti del settore, aiutandoli a gestire al meglio le difficoltà che si incontrano nella caccia a una nuova occupazione.

La scale-up tecnologica supporta giovani professionisti e studenti, principalmente tra i 18 e i 35 anni, nel cercare casa in Italia e all'estero, permettendogli di entrare in contatto con i proprietari degli immobili e di affittare un alloggio in sicurezza e tutelati. "Collaborando con Restworld, vogliamo supportare i professionisti della ristorazione che si stanno trasferendo, perché trovare casa non dovrebbe essere un ostacolo, ma un punto di partenza per iniziare un nuovo capitolo della propria vita con serenità" spiega Mara Monteleone, partnership manager di HousingAnywhere.

Restworld offre ai datori di lavoro una rosa di candidati già scremata e selezionata, e allo stesso tempo fornisce una mappa interattiva delle posizioni aperte, che consente ai più di 150.000 professionisti di individuare autonomamente le strutture presso cui candidarsi. La partnership con HousingAnywhere permette all'utente di Restworld di usufruire del servizio e ottenere uno sconto sul primo mese di affitto, avere priorità quando effettua una richiesta di prenotazione e ricevere supporto durante tutto l'arco della permanenza. In questo modo può anche spostarsi con più facilità da una città all'altra.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA