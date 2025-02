Sciopero Anm, le toghe in assemblea a Cuneo

A Cuneo l'astensione dalle udienze per lo sciopero è stata intorno al 70% nel tribunale civile e penale e al 100% in procura. Nel palazzo di giustizia l'Associazione nazionale magistrati ha indetto un'assemblea per spiegare le ragioni del no al disegno di legge del ministro Nordio.

"Viene definita riforma della giustizia quella che è solo una riforma della magistratura" dice Carla Longo, segretaria della sottosezione di Cuneo dell'Anm. Una proposta considerata "punitiva nei confronti della magistratura" e che non tocca i temi delle risorse e del personale per la giustizia.

"Ci trattano come scocciatori e lo siamo, perché non la pensiamo come loro" sostiene il procuratore capo Onelio Dodero, riferendosi ai "prepotenti proponenti" della riforma. Il capo della procura paventa il rischio di una prossima abolizione dell'obbligo di azione penale, alludendo a una proposta del deputato Costa: "Così - ironizza - finiremo a parlare di abigeato e ci occuperemo meno di corruzione".

Anche il presidente dell'ordine degli avvocati di Cuneo Alessandro Ferrero ha presenziato all'incontro, concluso dalla lettura, da parte del giudice Ruggiero Berardi, del comunicato nazionale dell'Anm sulle ragioni dello sciopero.



