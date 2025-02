Sciopero Anm, astensione dalle udienze oltre il 90% ad Asti

Assemblea aperta dell'Anm in tribunale ad Asti per spiegare le ragioni dello sciopero, indetto contro il progetto di riforma costituzionale del governo.

Davanti a una cinquantina di persone sono intervenuti il rappresentante dell'Associazione Nazionale Magistrati Stefano Cotti e i giudici Alberto Giannone e Beatrice Bonisoli. Ad Asti l'astensione dalle udienze ha superato il 90%, comunicano i promotori dello sciopero: 95% in tribunale e 88% in procura.

La "assoluta contrarietà alla riforma" espressa dal sostituto procuratore Cotti, a nome dell'Anm, è motivata dal "rischio che questa riforma incida sui rapporti tra i poteri dello stato, con un depotenziamento dell'autonomia della magistratura". Nei prossimi mesi i magistrati astigiani organizzeranno iniziative informative aperte al pubblico, "in orario serale e a nostre spese".

"Teniamo a evidenziare - aggiunge Cotti - che questa non è una difesa di casta: carriere unite o separate, sotto il profilo economico per noi non cambia niente. Se agiamo è perché vediamo un rischio per la tenuta del sistema e riteniamo la riforma nel suo complesso costosa e inutile".



