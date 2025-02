Piemonte, prosegue impegno 2.000 assunzioni sanità entro giugno

Prosegue l'impegno della Regione Piemonte per arrivare all'obiettivo delle 2.000 assunzioni in sanità entro il primo semestre 2025. Oggi il governatore Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Federico Riboldi nel corso della riunione plenaria dell'Osservatorio sul personale sanitario con la dirigenza medica hanno presentato i dati sulle assunzioni nel 2024.

"Dal 2023 - hanno spiegato Cirio e Riboldi - abbiamo assunto l'impegno di incrementare di 2mila unità il personale sanitario della Regione, al netto del turn over. I dati del dicembre 2024 indicano che rispetto a quando abbiamo iniziato nella sanità piemontese lavorano 1455 unità di personale in più: 342 medici e 1.113 personale del comparto. Questo numero ci consente di centrare l'obiettivo dei 2mila entro il primo semestre del 2025 e conferma lo sforzo del Piemonte, che nel 2024 ha incrementato la percentuale di spesa sul personale sanitario del 4,5% rispetto alla media nazionale del 3,2%, per una cifra che vale 2,4 miliardi nel 2024 rispetto ai 2,3 miliardi del 2023".

Nell'incontro sono stati affrontati altri temi tra cui quello del ricorso ai gettonisti, su cui Riboldi ha ribadito l'intenzione di "trovare altre soluzioni e invertire la tendenza, ma nella consapevolezza che tra lasciare scoperta una prestazione sanitaria, spesso legata all'emergenza, e far ricorso all'esternalizzazione, non ci sono dubbi".



