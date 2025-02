Linea 1 della metro, entro la primavera 4 nuovi treni Alstom

Entro la primavera saranno consegnati 4 nuovi convogli di Alstom Ferroviaria per la linea 1 della metropolitana torinese e altri saranno dati nei prossimi anni. Lo ha ricordato l'assessore regionale alle Infrastrutture strategiche Enrico Bussalino che oggi ha visitato lo stabilimento di Savigliano (Cuneo) incontrando i vertici dell'azienda. La visita ha rappresentato l'occasione per un dialogo sugli investimenti, in particolare per quelli riguardanti la linea 1 della metropolitana torinese.

"Alstom - ha sottolineato l'assessore regionale - rappresenta un'eccellenza a livello europeo, e lo stabilimento di Savigliano è un fiore all'occhiello per l'intero Piemonte. Siamo felici che siano partner per un'infrastruttura strategica qual è la metro di Torino".

Valter Alessandria, Business Development Director di Alstom Italia, conferma: "La metropolitana di Torino è un'opera cui Alstom dedica particolare valore e importanza. Per il suo sviluppo la nostra azienda ha aperto una sede temporanea a Torino che può arrivare ad ospitare anche 60 lavoratori".

Sulla linea 1 della metropolitana di Torino, con l'attivazione del prolungamento Ovest "Collegno-Cascine Vica", entrerà in servizio il nuovo treno Metropolis, presentato da Alstom a Expo Ferroviaria a Milano.



