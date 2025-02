Juve: Giuntoli, 'Motta non è in discussione'

"Siamo convinti che il progetto è importante, il mister sta dando valore facendo giocare tanti giovani: Thiago Motta non è in discussione": così il direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli, conferma il tecnico italo-brasiliano alla guida dei bianconeri. "È stata una partita inspiegabile, venivamo da quattro vittorie - ha aggiunto ai microfoni di Sky dopo la dèbacle contro l'Empoli in Coppa Italia - e siamo in linea con quanto detto dal mister, è stata una prestazione inaccettabile. Con Ferrero e Scanavino abbiamo incontrato la squadra".



