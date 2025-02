Giovedì grasso, primo giorno clou del carnevale d'Ivrea

Oggi si entra nel clou dello Storico Carnevale di Ivrea (Torino), in attesa del weekend dedicato alla Mugnaia e all'inizio della battaglia delle arance.

Giovedì Grasso, come da tradizione, l'appuntamento è in piazza di Città, alle 14, per il passaggio dei poteri civili dal sindaco di Ivrea al generale del carnevale, Ulisse Falchieri.

A seguire la 'Calzata del Berretto Frigio', la sfilata del corteo storico con la visita al vescovo, le feste dei bambini in piazza Ottinetti e piazza Maretta, l'investitura degli Oditori e degli Intendenti Generali. In serata il gran finale, dalle 21, con bande e marching band in esibizioni itineranti tra le piazze più suggestive del centro storico.

Sabato sera, alle 21, in piazza di Città, la presentazione della mugnaia dal balcone di palazzo civico. Domenica, dalle 14, la prima giornata della battaglia delle arance. Solo domenica l'accesso alle piazze della battaglia sarà a pagamento.



