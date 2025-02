Cutrì (Fim), 'Torino esempio virtuoso di rapporti sindacali'

"Dal punto di vista dei rapporti sindacali, penso che Torino in questi ultimi anni abbia rappresentato un esempio virtuoso, forse unico nel panorama nazionale. E' un merito che va riconosciuto a Fim, Fiom e UIlm". Lo ha sottolineato Rocco Cutrì, segretario generale della Fim Cisl Torino e Canavese, nella relazione che ha aperto il congresso.

Cutrì ha parlato del "cammino comune" intrapreso con Fiom e UIlm dopo la profonda frattura culminata nel 2010 con l'uscita dell'allora Fca da Confindustria e la nascita del ccsl. "Abbiamo avviato un dialogo costruttivo e concreto calato pienamente nel contesto in cui viviamo, provando a superare i risentimenti del passato non con un colpo di spugna o peggio ancora con un'abiura ma con coerenza, rispetto e riconoscimento delle reciproche posizioni" ha spiegato Cutrì che ha ricordato le iniziative unitarie per Mirafiori dallo sciopero del 12 aprile 2024 che ha portato in piazza più di 10 mila lavoratori e lavoratrici, alla manifestazione del 12 giugno: "abbiamo coinvolto, istituzioni locali, nazionali, europee, esperti, associazioni di costruttori, associazioni del territorio, Pastorale del lavoro, con i quali abbiamo condiviso idee, strategie per affrontare la transizione, soluzioni industriali, proposte. Da quella piazza abbiamo chiesto e ottenuto che Stellantis assegnasse a Mirafiori una vettura di largo consumo, la 500, con una motorizzazione ibrida".

"Non abbiamo risolto tutti i problemi, quotidianamente non mancano le sbavature, gli imprevisti, le difficoltà ma nel momento in cui si è aperto un dialogo costruttivo ci si è dati la regola di parlarsi per cooperare ed individuare soluzioni" ha affermato il segretario della Fim.



