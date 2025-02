'Cosa faresti per amore', Open Day vaccinazione Hpv a Torino

"Cosa faresti per amore?": è lo slogan con cui viene lanciato l'Open Day di vaccinazione contro l'Hpv (Papilloma Virus) all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, il 2 marzo dalle 9 alle 18, negli ambulatori al primo piano. L'appuntamento è organizzato in collaborazione con la Rete oncologica, Asl Città di Torino, Azienda Zero e il dipartimento di Scienze della sanità pubblica e pediatriche dell'Università di Torino. L'Open Day è rivolto alle femmine dagli 11 ai 32 anni (nate a partire dal 1993) e ai maschi dagli 11 ai 19 anni (nati a partire dal 2006).

Il vaccino è offerto gratuitamente, su indicazione dello specialista, anche ad altre categorie a rischio (maggiori informazioni sul sito www.vaccinarsinpiemonte.org) e la giornata sarà gestita con l'aiuto di tutti gli specializzandi della Scuola di Igiene.

L'infezione da Hpv è l'infezione a trasmissione sessuale più comune e circa l'80% di tutte le persone sessualmente attive contraggono il virus nel corso della vita. La maggior parte delle infezioni da Hpv è transitoria e si risolve spontaneamente. Tuttavia il virus viene classificato come a potere oncogeno o cancerogeno e alcuni ceppi possono provocare lesioni pre-cancerose, che nel tempo evolvono in lesioni maligne. In particolare i ceppi ad alto rischio di evoluzione maligna sono responsabili del 97% dei tumori della cervice uterina, dell'88% dei tumori anali, del 70% dei tumori vaginali, del 50% dei tumori del pene e del 43% dei tumori vulvari e di circa il 26-30% dei tumori del distretto testa-collo.

L'infezione mostra un picco principale nelle giovani donne, intorno ai 25 anni di età, e un secondo picco intorno ai 45 anni. Negli uomini invece la prevalenza rimane costante nel corso della vita.

I tumori Hpv correlati sono prevenibili mediante vaccinazione e il tumore alla cervice uterina è anche curabile, se diagnosticato precocemente e trattato adeguatamente.



