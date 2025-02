Comau, il premio per i lavoratori sale a 2.900 euro (+15%)

Comau distribuirà agli 800 dipendenti che lavorano in Italia un premio medio di risultato di circa 2.900 euro, con un incremento del 15% rispetto a quello pagato lo scorso anno. Lo ha comunicato l'azienda ai sindacati.

Il premio, previsto dal contratto collettivo specifico di lavoro, verrà erogato nel mese di aprile.

"Il premio del 2025 per i risultati positivi raggiunti lo scorso anno - commenta Pietro Gorlier, amministratore delegato di Comau - è un riconoscimento del costante impegno di tutte le persone che lavorano in Comau e testimonia un ulteriore miglioramento dei risultati dell'azienda. Comau continua infatti a rafforzare il proprio impegno in Italia e a consolidare la propria posizione di protagonista globale nel settore dell'automazione industriale, in un numero crescente di mercati".

Comau, specializzata nell'automazione industriale e nella robotica avanzata, è stata ceduta da Stellantis al fondo americano One Equity Partners. Stellantis rimane azionista di minoranza attivo con il 49,9%. Con sede centrale a Torino, Comau ha una rete internazionale di 7 centri di innovazione e 12 stabilimenti di produzione che si estendono in 12 paesi e impiegano 3.700 persone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA