Biella, dipendente infedele rubava gasolio dal camion

Dal serbatoio di uno dei camion dell'azienda continuava a mancare gasolio. Il titolare aveva così informato i carabinieri della stazione di Mottalciata (Biella) dell'anomalia. Da una ricostruzione contabile, in un anno si era registrato un ammanco di 5.000 euro.

Dopo una serie di servizi di osservazione e pedinamento i carabinieri sono riusciti a sorprendere uno dei dipendenti della ditta che, nel giardino della propria abitazione, stava travasando il carburante dal mezzo in alcune taniche insieme a un amico. I due, fermati e identificati, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura di Biella con l'accusa di furto aggravato continuato in concorso.



