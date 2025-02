Argea, con ultimi investimenti a Priocca 40 milioni di litri

Il gruppo Argea, il "più importante player privato nel settore vinicolo italiano", ha previsto altri 2 milioni e mezzo di euro di investimenti negli stabilimenti piemontesi dopo i 3,5 milioni nel 2024 che hanno portato la capacità produttiva a Priocca (Cuneo) a oltre 40 milioni di litri di vino imbottigliati. La nuova linea produttiva, inaugurata a inizio anno, è stata presentata oggi da Roger Calzavara, head of group manufacturing services di Argea. E' dedicata alla produzione di spumanti metodo Martinotti. in particolare per i marchi di punta Acquesi e Mosketto. Nel contempo la sede di Acqui Terme diventerà invece il centro d'eccellenza del gruppo per il Metodo classico.

Nei primi tre anni di vita Argea ha investito in Piemonte circa 10,5 milioni di euro.

Gli investimenti per Priocca e Acqui sono stati dettati - ha spiegato Calzavara - dall'obiettivo "di ottimizzare l'assetto tecnologico dei siti produttivi in Piemonte, migliorare i flussi operativi e consolidare i volumi strategici del Gruppo".

Per Argea - commenta l'amministratore delegato Massimo Romani - "il Piemonte rappresenta un territorio strategico e imprescindibile, grazie alla sua storia, alle sue varietà e alla qualità dei vini prodotti. Con questo nuovo investimento, Priocca si rafforza come polo produttivo di riferimento per l'offerta premium del Gruppo: un luogo dove i vini di Argea prendono vita e raggiungono appassionati in tutto il mondo.

Questo progetto conferma l'impegno di Argea di investire in innovazione, eccellenza e valorizzazione dei territori in cui opera".



