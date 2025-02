Al via CioccolaTò a Torino, la nuova casa in piazza Vittorio

Con una cinquantina di produttori su settanta stand, tredici Maestri del Gusto, settanta eventi, undici location in città e con Cristina Chiabotto come madrina, è stata inaugurata oggi l'edizione 2025 di CioccolaTò, l'evento dedicato al cioccolato in una nuova versione e location, piazza Vittorio Veneto, visto che via Roma è interessata dai lavori per la pedonalizzazione, ma che potrebbe anche diventare la nuova casa del cioccolato. "Siamo felici di tutti i produttori del nostro territorio che hanno raccolto la sfida - dice il sindaco, Stefano Lo Russo -, produttori che rappresentano un'eccellenza artigiana che ci rende famosi nel mondo. Un'edizione rinnovata nell'organizzazione, con Camera di Commercio e Turismo Torino e Provincia, nel periodo e nella localizzazione".

Novità che potrebbero essere confermate nei prossimi anni.

"Siamo in fase sperimentale - osserva il sindaco -, ma siamo in un luogo significativo e il bilancio che faremo di questa sfida di organizzare CioccolaTò con questa modalità innovativa, in questo periodo e in questa piazza ci consentirà di avere gli elementi utili per capire come programmarla negli anni successivi". "Una grande manifestazione in una grande piazza - sottolinea il presidente della Camera di Commercio, Dario Gallina - per uno degli eventi su cui vogliamo puntare anche come evento nazionale".

"I nostri grandi eventi - conclude l'assessore regionale Andrea Tronzano - non sono mai slegati dalle nostre peculiarità e qui abbiamo l'artigianalità che fa capire come Torino e il Piemonte possano essere attrattivi anche per le imprese". Gli eventi sono su prenotazione, quelli con degustazione e i tour prevedono un contributo di 5 euro che sarà devoluto a Candiolo.





