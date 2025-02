A Torino 'Joan Mirò, l'arte della meraviglia'

"Miró: L'Arte della Meraviglia", mostra interamente dedicata all'arte grafica del grande artista catalano, sarà alla Promotrice delle Belle Arti a Torino al 14 marzo al 29 giugno. Oltre 150 opere grafiche che ripercorrono l'intera carriera dell'artista catalano, dalle prime sperimentazioni fino ai lavori più maturi. Litografie, acqueforti, serigrafie, danno vita a un universo di colori e simboli dalla straordinaria potenza espressiva. La mostra si sviluppa in sezioni tematiche, mettendo in luce i diversi aspetti della ricerca artistica di Miró. Dal simbolismo all'astrazione, dalla collaborazione con poeti come Paul Éluard e Jacques Prévert fino alle suggestioni oniriche e infantili, ogni sezione racconta un frammento del suo percorso.

Una produzione a cura di Next Events, con il patrocinio della città metropolitana di Torino, dell'ambasciata di Spagna in Italia e del consolato onorario di Spagna a Torino con We Are Beside e The Art Co.

L'esposizione è caratterizzata dall'interattività, con spazi pensati per avvicinare i visitatori alla creatività dell'artista. Dalla "sala della meraviglia", dove il pubblico può immergersi nella dimensione poetica e cromatica di Miró, fino all'atelier interattivo, in cui si possono sperimentare le forme e i simboli più iconici dell'artista. Il percorso comprende anche un laboratorio didattico con approfondimenti per le scuole e il gioco digitale Quizmó, sviluppato per coinvolgere in modo dinamico gli appassionati d'arte di ogni età. Grazie alla collaborazione con Rai Cultura, la mostra include la proiezione di estratti del documentario "Un'ora con Joan Miró" che offre uno sguardo inedito sulla vita e sul pensiero dell'artista.



