A Prato Nevoso fa il suo debutto lo chef Carlo Cracco

Venerdì 14 marzo alle 20, allo Chalet il Rosso di Prato Nevoso (Cuneo), lo chef Carlo Cracco del ristorante 1 Stella Michelin Cracco in Galleria, del ristorante Cracco Portofino e del Cafè Cracco pcc, rassegna di alta cucina che quest'anno spegne l'ottava candelina. Per il comprensorio sciistico, che da anni investe in questa kermesse, si tratta di una notizia di enorme importanza, che dà lustro alla manifestazione e si integra alla perfezione con gli chef di alto livello che fin dalla prima edizione hanno animato i fuochi delle baite di Prato Nevoso.

"Ho sempre amato la montagna fin dall'infanzia - racconta Cracco - quando mio padre portava me e i miei fratelli a sciare ad Asiago, vicino a casa nostra. Negli anni ho continuato a frequentarla, scoprendo però nuove località e mete sciistiche, dalle Dolomiti al Piemonte, dalla Svizzera alla Valle d'Aosta.

Quella del 14 marzo a Gusto Montagna non sarà la mia prima cena in alta quota. Nel 2017 ho cucinato in un rifugio sulle piste a Bardonecchia, nel 2018 sul Monte Bianco a oltre 3500 metri di altezza e oggi, eccomi qui, a Prato Nevoso. Ringrazio per il gradito invito e per la possibilità che mi è stata data di raccontare la mia cucina in un territorio speciale come il Piemonte a cui sono molto legato".



