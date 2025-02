Vannacci, ci sono forze politiche che delegittimano la Polizia

"Quello che succede oggi è frutto di decenni di depotenziamento delle forze dell'ordine. Abbiamo forze politiche che vogliono depotenziare e delegittimare le forze dell'ordine". A dirlo l'europarlamentare del Gruppo Patrioti per l'Europa Roberto Vannacci a Torino all'evento 'Cittadini (in)sicuri promosso dal Siulp, in merito agli episodi di violenza contro le forze dell'ordine. "Ci sono forze politiche - afferma -che sostengono che le forze dell'ordine non debbano inseguire chi non si ferma ai posti di blocco perché è violenza inseguire chi non rispetta l'ordine costituito, e sono gli stessi che hanno duramente condannato le forze di polizia che stavano facendo rispettare le norme dell'ordine pubblico durante una manifestazione. I cordoni di polizia - aggiunge - non si forzano e chi lo fa si mette nelle condizioni di essere manganellato, chiunque ha il diritto di protestare, di manifestare ma deve rispettare le norme". Per il generale Vannacci la risposta delle forze dell'ordine a un reato non può essere proporzionale, 'se lo fosse sarebbe troppo facile fare il delinquente. Se uno sputa a un poliziotto la risposta non potrà essere uno sputo del poliziotto. Chi tocca un poliziotto, un carabiniere, un finanziare - conclude - deve sapere che la risposta non sarà proporzionale, perché sono intoccabili, sono il baluardo e l'espressione dello Stato che mantiene l'ordine e protegge i cittadini".



