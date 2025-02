Smog, da domani a Torino si torna al livello zero del semaforo

Da domani a Torino il semaforo antismog torna al livello zero, quello che prevede solo le misure strutturali sempre in vigore e non quelle emergenziali.

In base ai dati previsionali forniti oggi dall'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) del Piemonte dunque fino a venerdì 28 febbraio compreso, prossimo giorno di controllo, potranno tornare a circolare anche i veicoli diesel, che in questi ultimi giorni erano bloccati in base alle limitazioni previste dal semaforo arancione.

Eventuali variazioni del semaforo antismog, con le relative misure di limitazione del traffico, vengono comunicate il lunedì, mercoledì e venerdì, giorni di controllo sui dati previsionali di pm10, ed entrano in vigore il giorno successivo.





