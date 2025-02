Regione Piemonte, alle Asr primi 102 milioni per rilancio sanità

In Piemonte sono stati assegnati alle Aziende sanitarie regionali i primi 102 milioni di euro del Fondo sviluppo e coesione per il rilancio della sanità pubblica.

Gli obiettivi, ha spiegato l'assessore alla Sanità regionale, Federico Riboldi, sono il potenziamento della medicina territoriale, la riqualificazione energetica e l'ammodernamento del parco tecnologico.

"Con queste importanti risorse - sottolinea Riboldi - le Aziende sanitarie potranno intervenire in ambiti fondamentali.

L'obiettivo è rilanciare la sanità pubblica, per renderla attrattiva per i professionisti e accogliente per i pazienti".

Lo stanziamento di 102.394.372 euro è la prima parte dei 212 milioni degli Fsc 2021 - 2027 assegnati alla Regione Piemonte con l'accordo sottoscritto a fine 2023 con il governo, che saranno successivamente ripartiti per interventi da realizzare entro il 2029.



