'Psichiatria e diritti umani' al Palazzo della Luce a Torino

Palazzo della Luce in Via Bertola 40 a Torino ospiterà la ottava edizione dell'iniziativa culturale "Psichiatria e diritti umani", che espone la storia dei diritti umani nel campo della salute mentale dagli albori, passando per i lager nazisti, i gulag sovietici, l'introduzione degli esperimenti di psicochirurgia e l'elettroshock, la Riforma Basaglia degli Anni Settanta, fino alle nuove tendenze socio-terapeutiche dei giorni nostri.

La mostra storica, con inaugurazione in calendario il 3 marzo, col patrocinio del Comune di Torino, si presenta in una veste rinnovata e arricchita da numerosi supporti multimediali multi-lingua per facilitare la visita e consultazione dei documenti anche a visitatori stranieri, lungo un percorso di documentari fotografici e audiovisivi e quadri sinottici, che aiutano il visitatore a comprenderne i contenuti. È a ingresso gratuito e consente strutturalmente l'accesso ai portatori di handicap.

Quest'anno la mostra si arricchisce di una mostra fotografica ospite "La gente di Collegno", realizzata dal fotografo torinese Enzo Ricci nel 1979, su incarico del Consiglio Regionale del Piemonte, per documentare lo stato dell'ospedale psichiatrico di Collegno (Torino) e dei suoi degenti nel periodo immediatamente successivo alla promulgazione della Legge Basaglia.

L'esposizione sarà visitabile dal 4 al 17 marzo, dal lunedì alla domenica dalle 9.30 alle 19.30.



