Prorogata fino al 16 marzo mostra sulla Grande arte italiana

E' stata prorogata fino a domenica 16 marzo, nelle Sale Chiablese dei Musei Reali a Torino, l'inedita mostra dedicata ai capolavori dei più importanti artisti italiani del secondo dopoguerra. L'ingente numero di opere, per un totale di 79, proveniente dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, è stato riunito insieme per la prima volta fuori dal museo di appartenenza. Un'occasione straordinaria per dare vita a un progetto critico ed espositivo dal forte rigore scientifico e presentare a un ampio pubblico le testimonianze artistiche di una stagione irripetibile.

Prodotta da Musei Reali e Arthemisia con la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, la rassegna curata dalla direttrice della Gnam Renata Cristina Mazzantini e dallo studioso Luca Massimo Barbero, è stata fortemente voluta e resa possibile da Mario Turetta, capo dipartimento per le attività culturali del Ministero della cultura e direttore delegato dei Musei Reali di Torino.



