Piemonte, via libera al Bilancio di previsione della Regione

Dopo due settimane di lavori di Aula, in finale anche con il contingentamento dei tempi, il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato a maggioranza questa sera il bilancio di previsione 2025-2027 della Regione.

Hanno votato a favore le forze di centrodestra che sostengono la maggioranza del governatore azzurro Alberto Cirio, presente al via libera.

Il capogruppo Fdi Carlo Riva Vercellotti ha sottolineato le 31 sedute di Commissione dedicate al documento che, ha detto, "ha come faro le imprese, la salute, la famiglia, il sociale, i lavoratori". Tutto questo, ha rimarcato, "noi lo facciamo nel rigore dei conti e senza aumentare le tasse".

Il capogruppo della Lega Fabrizio Ricca ha accusato le opposizioni di avere lasciato al centrodestra che ora governa "una Regione distrutta che l'attuale giunta ha dovuto rimettere in piedi" e di saper solo "far perdere tempo".

Il capogruppo della Lista Cirio Silvio Magliano ha sottolineato "le politiche di crescita" contenute nel testo.

"Saremo sempre - ha detto - a fianco di chi scommette sul futuro: le imprese e la famiglia".

Il capogruppo di Forza Italia Paolo Ruzzola ha rimarcato che "con questo bilancio stiamo dando le risposte che avevamo promesso". Nell'ambito dell'edilizia sanitaria, ha detto, "nessuno ha mai fatto quello che abbiamo fatto noi: da anni si discuteva, noi ci siamo assunti la responsabilità di decidere".

La capogruppo del Pd Gianna Pentenero ha sostenuto che "il documento fotografa una situazione sempre più drammatica" con il bilancio che "sta in piedi con l'utilizzo dei fondi europei e del Pnrr". "Abbiamo portato avanti - ha sottolineato - la battaglia per gli anziani non autosufficienti, chiedendo 10 mila posti in convenzione in più, e ci siamo impegnati sui tanti fronti dimenticati dal centrodestra: il trasporto pubblico, il diritto allo studio, la difesa delle donne vittime di violenza.

Abbiamo ottenuto il ripristino di 1,8 milioni per la cultura".

La capogruppo di Sue Vittoria Nallo ha sottolineato "le lunghe liste d'attesa in Sanità e la mancanza di azioni concrete su tutte le azioni enunciate" e ha chiesto di domandare al governo di "estendere gli screening neonatali".

La capogruppo Avs Alice Ravinale ha rimarcato "tutte le risorse che mancheranno a causa dei tagli del governo e di quelli contenuti in questo documento, che lascia indietro gli stranieri, i poveri, le donne".

Per il Movimento 5 stelle, Alberto Unia ha segnalato "l'assenza dei fondi per gli abbonamenti gratuiti ai giovani under 26, cavallo di battaglia della campagna elettorale del presidente Cirio, i tagli sull'ambiente con la riduzione di un milione di euro sui fondi per la qualità dell'aria e di altri 5 milioni per le risorse idriche, mentre ha bocciato le proposte M5s per destinare risorse al monitoraggio dei Pfas, a migliorare il servizio ferroviario, e sostenere i Comuni che rischiano di essere individuati come sede del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi".



