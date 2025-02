Palio di Asti, niente corsa straordinaria nel 750/o

Non si corre il Palio straordinario di Asti, nel 750/o anniversario della sua prima menzione storica. La decisione è stata presa ieri, 25 febbraio, al termine dell'ennesima riunione a porte chiuse tra il sindaco, Maurizio Rasero, e i rettori. Su ventuno comitati solo dieci sono stati a favore della corsa straordinaria e undici no.

Bocciata anche la proposta di correre con i dieci favorevoli, aprendo la storica manifestazione ad altre città. Per festeggiare il 750/o anniversario della prima menzione storica del Palio di Asti, quindi non si correrà alcun Palio straordinario, ma solo quello tradizionale la prima domenica di settembre, cioè il 7 settembre.

Per l'eventuale corsa straordinaria, il Comune aveva trovato un pool di sponsor, che avrebbe potuto coprire tutte le spese, circa 300mila euro, ed erano state proposte varie date.

All'inizio si pensava di correrlo l'8 giugno, data saltata per la possibile concomitanza con i referendum, poi era stata ipotizzata la data del 31 agosto, ma anche questa non ha trovato l'unanimità dei rettori. Si correrà dunque soltanto la prima domenica di settembre.



