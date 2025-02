Nel garage un market della droga, arrestato a Nichelino

Aveva trasformato un box auto in un vero e proprio mercatino della droga, un uomo di 30 anni arrestato dai carabinieri di Nichelino, nel Torinese. I militari dell'Arma sono arrivati a lui dopo aver notato un viavai di clienti nei pressi dei garage di via Stupinigi.

In un box del trentenne, già noto alle forze dell'ordine, e nel suo appartamento sono stati rivenuti 830 grammi di ketamina, 711 grammi di cocaina, 489 grammi di marijuana, 207 grammi di crack, 54 grammi di hashish, 13 grammi di Mdma, 6 dosi di ossicodone, due dosi di metanfetamina, 1.595 euro in contanti, probabilmente provento dell'attività di spaccio della droga, una bilancia da cucina, tre bilancini elettronici di precisione e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente.





