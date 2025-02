Lo Bianco lascia dopo 12 anni la guida della Cisl torinese

Domenico Lo Bianco lascia, dopo 12 anni, la guida della Cisl Torino-Canavese per scadenza dei mandati. Lo Bianco si congederà dalla Cisl torinese nella mattinata di mercoledì 5 marzo, all'hotel Concord, in via Lagrange 47, a Torino. Alla riunione del consiglio generale della Cisl torinese, che eleggerà il suo successore, parteciperanno la nuova segretaria Cisl, Daniela Fumarola, alla prima uscita torinese da leader Cisl, e il segretario regionale Cisl, Luca Caretti.

Lo Bianco, classe 1963, ha guidato la Cisl Torino-Canavese, di cui è diventato segretario generale il 13 marzo 2013, in un decennio di profonde e grandi trasformazioni e anche di declino industriale e di crisi del lavoro di Torino e della sua provincia.

"Il mio pensiero - dice Lo Bianco - va inevitabilmente a quei dirigenti della Cisl con cui ho lavorato in tutti questi anni, con cui ho condiviso battaglie, gioie e dispiaceri. Uomini e donne, molti dei quali non ci sono più, che mi hanno insegnato e dato tanto. Sento di appartenere alla scuola di sindacalisti abituati a combattere, a stare nelle difficoltà, a trovare nelle complessità delle situazioni sempre spiragli, vie di uscita, risoluzione ai problemi e nuove opportunità. Lascio una Cisl unita e autorevole e soprattutto un gruppo dirigente preparato e all'altezza dei tempi che verranno. Saluto e ringrazio gli interlocutori istituzionali, i rappresentanti del mondo economico e dell'associazionismo e naturalmente Cgil e Uil, con cui abbiamo collaborato, cercando di superare sempre le divergenze".



