Juventus: Motta, 'Responsabilità mia, ci è mancato tutto'

"Non ho spiegazioni, prima di criticare la squadra critico me stesso: la responsabilità è mia, non ho trasmesso l'importanza di giocare una gara del genere con questa maglia": il tecnico della Juventus, Thiago Motta, commenta in conferenza stampa l'eliminazione dalla Coppa Italia dopo la sconfitta ai rigori contro l'Empoli. "I tifosi sono stati ancora gentili, meritavamo molti più fischi - continua l'allenatore - perché sull'atteggiamento non si può mancare: mi vergogno davvero, oggi è mancato tutto e non è accettabile, perché anche nella vita non si può pretendere senza dare nulla.

E spero che anche i giocatori provino le stesse mie sensazioni".

E sulle scelte di formazione, se a posteriori avrebbe fatto diversamente: "Sono cagate queste, è mancato l'atteggiamento e oggi nessun calciatore può dire di aver fatto il massimo - conclude Thiago Motta - e non ho mai visto una roba del genere da una mia squadra: è impossibile giustificare una partita così, altre volte abbiamo giocato male ma la squadra aveva dato tutto". Infine, su eventuali faccia a faccia con la società nel post-partita: "No" la breve risposta del tecnico.



