Incendio casa nel Torinese, vigili del fuoco salvano due cani

I vigili del fuoco di Pinerolo sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi a Campiglione Fenile, nel Torinese, per un incendio che ha gravemente danneggiato il tetto di una casa in via Borgata Giraud. A provocare il rogo potrebbe essere stato il corto circuito di un elettrodomestico.

Nessuno dei residenti ha avuto bisogno delle cure del personale medico mentre i vigili del fuoco sono stati costretti ad eseguire tecniche di rianimazione su due cani che avevano inalato i fumi della combustione, potendoli così salvare. Per un terzo cane coinvolto, purtroppo, non c'è stato niente da fare. Danneggiati anche due immobili che confinano con l'abitazione interessata dall'incendio.



