Finto furto di gioielli per truffare l'assicurazione, denunciate

La Squadra Mobile di Alessandria, dopo un'attività di indagine coordinata dalla Procura, ha denunciato due donne per truffa e favoreggiamento.

Nel 2023 gli agenti avevano effettuato una perquisizione a casa di una delle due che aveva denunciato di aver subito un furto di gioielli e preziosi, per un valore di decine di migliaia di euro.

A insospettire i poliziotti, tuttavia, è stata la combinazione di più circostanze. Da una parte le strane modalità del colpo, non rilevando alcun segno di effrazione nell'accesso all'abitazione. Dall'altra il fatto che i beni rubati fossero coperti da una polizza assicurativa e che la compagnia avesse già versato un cospicuo indennizzo.

Nascosti nell'abitazione di una sua stretta parente, per meglio occultarli, sono stati rinvenuti tanti dei preziosi oggetto della denuncia di furto tra oro, orologi e gioielli, oltre a denaro contante per più di 30mila euro, possibile corrispettivo della vendita di quanto mancante. Il tutto è stato sequestrato.



