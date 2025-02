Eternit, pg ribadiscono richiesta ergastolo per Schmidheiny

La pubblica accusa ha rinnovato oggi la richiesta di condannare all'ergastolo l'imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny nel processo d'appello Eternit bis, in corso a Torino. Il caso si riferisce ai decessi che a Casale Monferrato (Alessandria) sarebbero stati provocati dall'esposizione all'amianto lavorato nello stabilimento cittadino della multinazionale. In primo grado l'elvetico è stato condannato a 12 anni di reclusione per omicidio colposo.

Ad intervenire in aula sono stati i pg Gianfranco Colace, Sara Panelli e Mariagiovanna Compare.



