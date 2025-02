Donna scomparsa nel Torinese, ricerche nei boschi di Gravere

Continuano le ricerche di Mara Favro, la donna di 51 anni scomparsa da Susa (Torino) la notte tra il 7 e l'8 marzo 2024. Domani e venerdì, i carabinieri del nucleo investigativo di Torino, sotto il coordinamento della Procura di Torino e con il supporto delle unità specializzate dei vigili del fuoco, effettueranno attività di ricerca nella zona boschiva lungo il fiume Dora Riparia, nel territorio di Gravere, in alta Valsusa.

Il comando provinciale dei carabinieri fa sapere con una nota che "le operazioni si rendono necessarie a causa del prossimo innalzamento del livello del fiume per le probabili piogge del fine settimana, lo scioglimento delle nevi e il rilascio d'acqua dalla diga del Gorge".

"I resti ossei rinvenuti nel corso delle precedenti ricerche sono ancora in fase di valutazione medico legale, al fine di stabilirne l'origine e l'appartenenza", conclude la nota dei carabinieri.



