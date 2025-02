Detenuti al lavoro, protocollo tra carceri cuneesi e imprese

I quattro istituti carcerari della provincia di Cuneo e la Fondazione Industriali, promossa da Confindustria Cuneo, sono gli artefici di un protocollo per la promozione dell'occupazione di persone detenute e in esecuzione penale esterna.

L'intesa, firmata presso la casa circondariale di Cuneo, coinvolge anche gli istituti di Alba, Fossano e Saluzzo, il provveditorato all'amministrazione penitenziaria di Torino e gli uffici Uepe di Torino e Cuneo. L'obiettivo è costruire un sistema di collaborazione per il reinserimento sociale dei detenuti, incentivandone l'assunzione con la normativa di agevolazione e individuando corsi di formazione specifici e ad hoc.

Destinatari delle azioni, cui aderiscono un gruppo di imprenditori e soci della Fondazione, sono i detenuti e le persone in esecuzione di misura penale esterna afferenti all'amministrazione penitenziaria del Piemonte, con particolare attenzione alla provincia di Cuneo. "Dare lavoro significa dare una possibilità. Ne sono convinti gli imprenditori della provincia che hanno dato vita alla Fondazione degli Industriali, insieme a Confindustria Cuneo", commenta Giuliana Cirio, presidente della Fondazione Industriali Ets.



