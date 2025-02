Carnevale in musica al museo diocesano e a Palazzo Barolo

Sono due gli appuntamenti che il museo diocesano di Torino e Palazzo Barolo dedicano ai più piccoli, nei giorni di Carnevale, all'insegna della musica.

Gabriella Perugini, musicista specializzata nelle attività per bambini dagli zero ai sei anni, animerà due pomeriggi: sabato 1 marzo al Museo Diocesano di Torino (alle 16 per i piccoli dai tre ai sei anni, alle ore 17 per quelli da zero a 3 anni) e lunedì 3 marzo a Palazzo Barolo (alle 16 per i bimbi dai tre ai sei anni, alle ore 17 per quelli da zero a 3 anni).

"Il Museo diocesano - spiega il direttore, don Gian Luca Popolla - è un istituto culturale che offre progetti di valorizzazione del patrimonio di storia ed arte anche con gli operatori culturali presenti sul territorio. Una eccellenza culturale di ispirazione cattolica, operante fisicamente accanto al museo, è l'Opera Barolo. È dunque naturale attivare sinergie utili a raggiungere nuovi pubblici. La mission del museo diocesano, recentemente ribadita dall'arcivescovo, il cardinal Roberto Repole, è la diversificazione dei pubblici, il confronto intergenerazionale e l'innovazione dei linguaggi. La nostra collaborazione va in questa direzione".

"Palazzo Barolo - sottolinea Enrico Zanellati curatore artistico - è un luogo dove l'infanzia riceve da sempre molta attenzione. Nel 1829 il Marchese Carlo Tancredi Falletti di Barolo, di comune accordo con la Marchesa Giulia, apriva a Palazzo il primo asilo infantile del Piemonte per le famiglie meno abbienti del territorio cittadino. Quindi si può dire che i bambini sono sempre i benvenuti, possono considerarsi di casa a Palazzo Barolo e quest'anno, in occasione del Carnevale, i meravigliosi ambienti del piano nobile, dal Salone delle Feste alla sala Mozart, offriranno loro la piacevolissima occasione di immergersi e divertirsi con le loro famiglie, tra la musica, la bellezza e anche la storia di uno dei gioielli architettonici della Torino barocca e i cimeli e le opere d'arte che custodisce".



