Calcio: inaugurato il bosco del Toro, 'dedicato a Trabaldo'

Al parco Colonetti, davanti al futuro centro sportivo delle giovanili del Toro "Robaldo", è stato inaugurato il "Bosco del Toro". Un'installazione di oltre 60 alberi, promossa dal club di via Viotti insieme alla Suzuki e alla città di Torino. "E' un momento importante, ringraziamo la città e il Torino che ci danno la opportunità di sentirci utili - dice Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia - e oggi ne pianteremo una quarantina, poi arriveremo a 60 alberi che restituiranno qualcosa ai cittadini". All'evento ha partecipato anche Domenico Carretta: "Dedichiamo uno di questi alberi alla memoria di un tifoso granata scomparso, Ginetto Trabaldo - il ricordo dell'Assessore allo sport, grandi eventi e turismo della città di Torino - questo club è storia della città: ci stiamo impegnando sullo stadio e sulla cittadella, sono cose che si fanno a più mani. Siamo sicuri che crescerà tutto, proprio come questi alberi. E incrociamo le dita per l'inaugurazione Robaldo (il 4 maggio prossimo, ndr)".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA