Benedetta a San Pietro la "torcia della speranza"

Si è svolta oggi nella basilica di San Pietro la benedizione della "torcia della speranza", in vista degli Special Olympics in programma dall'8 marzo prossimo a Torino e sulle montagne piemontesi (Sestriere, Bardonecchia e Pragelato). Si tratta della più grande organizzazione sportiva al mondo per le persone con disabilità intellettiva che coinvolgerà 1500 atleti di 102 paesi, 88 gli italiani in gara.

Questa mattina la delegazione di sportivi doveva partecipare all'udienza del mercoledì del Papa e, considerato il fatto che il Pontefice è ricoverato, è stato monsignor Orazio Pepe, segretario della Fabbrica di San Pietro a benedire la torcia argentata al termine della messa in basilica. "La speranza è anche una virtù cristiana, quella che non ci ferma - ha detto mons. Pepe nell'omelia -. La speranza è una virtù dinamica. Che ci fa vedere un futuro e una meta da raggiungere. Per raggiungere mete bisogna anche impegnarsi".



