Agricoltura, in Piemonte 11,6 milioni a 299 aziende under 41

Il Piemonte destina un investimento da 11,6 milioni a sostegno di 299 aziende agricole under 41.

Obiettivo è favorire l'ingresso dei giovani in agricoltura e il ricambio generazionale.

"Il bando - spiega l'assessore regionale all'Agricoltura, Paolo Bongioanni - è stato lanciato a dicembre e ha visto una risposta straordinaria. Grazie alle economie e ai fondi recuperati da altre misure non utilizzate, sono riuscito a portare a 11 milioni e 634.410,97 euro una dotazione finanziaria che in origine era di appena 400mila euro, che ora ci consente di finanziare tutte le 299 domande idonee pervenute, fino a esaurimento della graduatoria".

"Il sostegno, totalmente a fondo perduto - rimarca - si pone tre obiettivi: attrarre sempre più giovani verso il settore agricolo con l'apertura di nuove aziende, favorire il ricambio generazionale con il subentro in aziende di famiglia, e permettere ai giovani imprenditori di realizzare progetti rispettosi dell'ambiente e vantaggiosi sotto il profilo economico e sociale".

"Grazie a misure come queste - osserva - i giovani piemontesi stanno riscoprendo l'agricoltura. Solo nell'ultimo anno in Piemonte le aziende con proprietari o conduttori sotto i 41 anni sono aumentate di 444 unità, passando dalle 5.902 del 2023 alle 6.346 del 2024, con una crescita del 7,5% e un'incidenza del 15% sul totale delle imprese agricole piemontesi. Un grande risultato che, unito alla nascita della filiera corta, al potenziamento dei distretti del cibo, e alla rivoluzione nella promozione, sta scrivendo il futuro dell'agricoltura piemontese".



