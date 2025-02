A26: venerdì apre il nuovo svincolo di Baveno

Dopo i collaudi e gli ultimi sopralluoghi è arrivato il via libera per l'apertura al traffico del nuovo svincolo autostradale di Baveno (Verbano-Cusio-Ossola) che consentirà l'immissione sulla carreggiata Nord in direzione Gravellona Toce. Venerdì alle 6 l'inaugurazione sull'autostrada A26 della nuova rampa, lunga complessivamente 375 metri, che consentirà l'accesso alla rete autostradale per quegli spostamenti originati da Baveno e Stresa e destinati nelle aree del Cusio e dell'Ossola.

Si stima che l'opera porterà a una riduzione del 40% del traffico in orario di punta sulla viabilità ordinaria, la strada statale Ss33, con circa 185 veicoli orari in meno e un aumento di flusso autostradale nel tratto Baveno-Gravellona Toce di circa il 27%.

Complessivamente è prevista una riduzione di traffico su viabilità ordinaria di circa 2.400 veicoli giornalieri e di 870mila veicoli annui. Per questo nuovo svincolo Autostrade per l'Italia ha speso circa 2 milioni di euro. In tutto, sono stati realizzati 56 pali di fondazione profonda e sono stati installati 1.200 metri quadrati di muro di sostegno prefabbricato e 640 metri lineari di barriere di sicurezza.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA