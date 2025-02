A Palazzo Madama a Torino il bianco si declina al femminile

Il bianco e il suo legame col mondo femminile, non solo per i suoi valori simbolici, ma anche in relazione alla frequentazione delle donne con questo colore, come fruitrici e lavoratici di tessuti. È il filo conduttore scelto per il riallestimento della Sala Tessuti di Palazzo Madama a Torino, che da oggi al 2 febbraio 2026 si veste di "Bianco al femminile" per raccontare sei secoli di capolavori tessili della collezione del museo, dai frammenti di tessuto e bende decorative dell'Egitto del V-VIII secolo fino al tradizionale abito da sposa declinato in versione Anni Settanta, corto e non col velo, ma con una elegante e avveniristica cagoule di fili intrecciati.

L'allestimento presenta cinquanta manufatti tessili, di cui quattordici esposti per la prima volta e sei restaurati per l'occasione. Si va dai ricami in lino medievale a quelli dei monasteri femminili, in particolare di area tedesca ai fini merletti, dai ventagli ai fazzoletti fino agli abiti, da quelli in stile impero, in cui il bianco si abbina alla nuova moda di tessuti morbidi, che liberano il corpo non più costretto dai corsetti, a un elegante abito da sera su modello Dior. In occasione del nuovo allestimento delle collezioni tessili, Palazzo Madama propone anche un laboratorio di quattro incontri di cucitura in forma meditativa.



