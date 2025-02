Sushi, a Vercelli la prima Italy Cup con il maestro 'Shiro'

Il 28 maggio la città di Vercelli accoglierà la prima edizione della Italy Sushi Cup, competizione organizzata da Airg, Associazione italiana ristoratori giapponesi, che vedrà affrontarsi alcuni tra gli chef più esperti e rinomati nell'arte del sushi in Italia. Il vincitore, eletto quel giorno come migliore sushiman italiano, avrà diritto di rappresentare lo Stivale nelle finali mondiali del World Sushi Cup 2025, che si terranno ad agosto a Tokyo.

La presentazione dell'evento è avvenuta oggi nella sede della Mundi Riso, storica riseria situata nel cuore di Vercelli.

Padrino d'eccezione del lancio della manifestazione vercellese è stato Minoru Hirazawa, uomo che rappresenta la storia di questa pietanza in Italia; conosciuto da tutti come Shiro, è stato uno dei primi ad aver portato la cultura gastronomica giapponese nel Belpaese.

Hirazawa farà parte della giuria dell'evento del 28 maggio che si terrà nella sede dell'istituto Ciofs, insieme con Gentaro Yamazaki, docente emerito del World sushi skill institute, e altri luminari dell'alta cucina giapponese.



