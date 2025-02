Nei trapianti in Piemonte il secondo miglior risultato di sempre

Secondo miglior risultato di sempre nei trapianti di organi in Piemonte: nel 2024 sono stati 496, grazie a 171 donatori, appena 5 in meno rispetto al record del 2023. Nel corso dell'anno, inoltre. è stato superato il traguardo dei 1omila trapianti eseguiti negli ospedali della Città della Salute e della Scienza di Torino, prima to nazionale.

Il bilancio, illustrato oggi nel Grattacielo della Regione, è di un totale di 536 organi trapiantati, 6 volte in combinazioni simultanee nello stesso ricevente: alle Molinette sono stati eseguiti 2 trapianti rene-fegato, altrettanti rene-pancreas e 2 cuore-fegato. Nel caso del combinato cuore-fegato è stata la prima volta in Italia.

Alla Città della Salute sono stato 449 i trapianti nel 2024: di questi 9 nell'ospedale pediatrico regina Margherita, 440 alle Molinette; nell'altra sede di trapianto in Piemonte, il Maggiore della Carità di Novara, sono stati effettuati 47 trapianti di rene. Inoltre, nel corso del 2024 in Piemonte 3-390 giovanissimi si sono messi a disposizione per donare le loro cellule staminali emopoietiche (midollo osseo), quasi il 50% in più rispetto al 2023.

"Gli straordinari - commenta Federico Riboldi, assessore regionale alla Sanità - devono spronarci a rafforzare il nostro impegno per raggiungere nuovi obiettivi di progresso".

Nelle liste d'attesa, aggiornate al 31 dicembre 2024, 621 pazienti in attesa di trapianto di rene, 143 di cuore, 73 di polmone, 66 di fegato.

Per celebrare il traguardo dei 10mila trapianti la Città della Salute promuove, il 25 marzo alle Molinette, un incontro dedicato ai professionisti della sanità.



