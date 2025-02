Le Variazioni Goldberg secondo la canadese Angela Hewitt

La grande concertista canadese Angela Hewitt debutta, martedì 4 marzo alle 20.30, nella rassegna dei Pianisti del Lingotto con il monumentale ciclo trenta Variazioni Goldberg Bwv 988 di Johann Sebastian Bach, a cinquant'anni esatti dalla prima esecuzione.

Hewitt, tra le più note e apprezzate pianiste al mondo, ha consacrato la sua carriera alla musica id Bach con esecuzioni integrali, registrazioni e una miriade di progetti.

Nata in una famiglia di musicisti, ha ereditato la passione per la musica di Bach dal padre organista e direttore del coro della Cattedrale di Ottawa. Nel 2015 è stata inserita nella Hall of Fame della rivista Gramophone. Nel 2020 si è aggiudicata la Medaglia Bach di Lipsia (prima donna a riceverla da quando è stato istituito il premio) e la Medaglia d'oro della Wigmore Hall per le sue 80 esibizioni negli ultimi 35 anni nella prestigiosa sala da concerto londinese. Alla carriera concertistica affianca la direzione artistica del Trasimeno Music Festival, che ha fondato nel 2005 in Umbria.



