In scena al Teatro Colosseo I tre moschettieri, opera pop

Va in scena al Teatro Colosseo - venerdì 28 febbraio alle 20.30, sabato 1 e domenica 2 marzo alle 16 - ''I tre moschettieri'', il capolavoro di Alexandre Dumas, una vicenda di passioni, onore, vendetta che vuole appassionare il pubblico e riportare in scena una delle storie più appassionanti della letteratura. Il musical pop composto da Giò Di Tonno con la direzione artistica e la regia di Giuliano Peparini, è uno spettacolo kolossal prodotto con un budget che sfiora il milione di euro da Stefano Francioni e dal Teatro Stabile d' Abruzzo diretto da Giorgio Pasotti.

Sul palcoscenico accanto a Di Tonno nel ruolo di Athos, i protagonisti del ''tutti per uno, uno per tutti'' sono Vittorio Matteucci nei panni di Porthos e Graziano Galatone in quelli di Aramis. I cattivi Richelieu e il suo braccio destro Rochefort sono impersonati da Christian Mini e Leonardo Di Minno, accanto a Roberto Rossetti (Dumas, il narratore), alle giovani promesse Sea John, nome d' arte di Giovanni Maresca (D'Artagnan), Camilla Rinaldi (Milady) e Beatrice Blaskovic (Costanza), e ai ballerini della Peparini Academy Special Class. Le coreografie sono di Veronica Peparini e Andreas Muller, i testi di Alessandro Di Zio.

Nei momenti corali in scena si muovono trenta persone sulla colonna sonora di 40 brani - che è anche un doppio album - scritta da Giò di Tonno con Giancarlo de Maria per gli arrangiamenti e le orchestrazioni. Per il cantante e attore, che proprio alla messa in scena italiana nel 2002 di Notre Dame de Paris di Victor Hugo con la musica di Riccardo Cocciante deve la svolta della sua carriera, I Tre Moschettieri 'segnano l'inizio di una nuova vita artistica come compositore.



