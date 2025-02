Effetti speciali alla Mole, viaggio nel mondo di James Cameron

Meduse giganti, alieni e creature fantastiche sembrano fluttuare nella cupola della Mole Antonelliana e proiettano il visitatore in una dimensione onirica. E' il mondo fantastico di James Cameron, uno dei più grandi registi, sceneggiatori, produttori e innovatori contemporanei, al cui genio creativo il Museo Nazionale del Cinema dedica, dal 26 febbraio al 15 giugno, la mostra The Art of James Cameron, ideata dalla Cinémathèque française in collaborazione con la Avatar Alliance Foundation. Un viaggio attraverso sei decenni di espressione artistica di James Cameron con una selezione di opere rare, tratte dall'archivio privato del celebre regista.

Il percorso espositivo - con oltre 300 oggetti originali in esposizione includono disegni, dipinti, bozzetti, oggetti di scena, costumi, fotografie e tecnologie 3D realizzate o adattate dallo stesso Cameron - parte dall'Aula del Tempio, dove il visitatore viene accolto da 3 schermi giganti a 18 metri di altezza intorno all'ascensore panoramico, una sbalorditiva installazione a cura di Kim Butts, direttore creativo della Avatar Alliance Foundation, e di Giorgio Ferrero, regista e direttore creativo di Mybosswas. "Per la prima volta l'Aula del Tempio sarà riempita di gigantesche immagini in movimento che esalteranno la dimensione onirica dell'arte di James Cameron. L'investimento supera il milione di euro, ma molte strutture resteranno" sottolinea Carlo Chatrian, direttore del Museo del Cinema. "Siamo lieti che la mostra inizi il suo tour internazionale al Museo Nazionale del Cinema, nella spettacolare Mole Antonelliana" afferma Frédéric Bonnaud, direttore della Cinémathèque française.

Adattata alla particolare struttura verticale della Mole Antonelliana, sede del Museo, l'esposizione rivela il processo creativo che ha portato alla creazione di film come Terminator, Aliens-Scontro finale, Titanic e la serie di Avatar.The Art of James Cameron include tutto, dai suoi primi schizzi a progetti mai realizzati, fino alle sue opere più celebri. Sempre nell'Aula del Tempio, un tunnel immerge il visitatore nella cronologia della produzione cinematografica di Cameron, grazie a due touch screen che permettono di ripercorrerne l'intera carriera. In occasione della mostra, sono state riallestite tre "chapelle" nell'Aula del Tempio. Il Caffè Torino diventa l'omaggio a Titanic: Viaggiare nel tempo, arricchito da disegni e oggetti di scena del film.



