Al via il Club dell'Indice, il primo incontro il 27 febbraio

Prende il via l'attività del Club dell'Indice di Torino, spazio di incontro e discussione intorno ai libri e alla cultura promosso dal mensile "L'Indice dei Libri del Mese". L'appuntamento è per giovedì 27 febbraio. alle 18.30, presso la sede della redazione della rivista in via Giuseppe Baretti, 3.

L'incontro, dal titolo "Da Sally Rooney a Paul Murray. Il nuovo boom della narrativa irlandese", vedrà la partecipazione di Chiara D'Ippolito e Virginia Giustetto, che partiranno da Sally Rooney e Paul Murray, ma non solo, per parlare della vitalità e della rilevanza della narrativa irlandese contemporanea.

L'iniziativa fa parte del più ampio progetto di rilancio della storica testata che, in collaborazione con il gruppo ItalyPost, ha avviato un percorso per rafforzare la comunità di chi collabora, legge e apprezza la rivista. Tra le attività in programma figurano, appunto, i Club dell'"Indice", gruppi informali attivi in tutta Italia e ospitati da librerie indipendenti. Delle vere e proprie comunità di lettori e di lettrici, che si riuniranno una volta al mese per parlare di libri, incontrare autori e autrici, ascoltare critici letterari ed esperti di editoria, approfondire i temi e le recensioni proposte dal nostro giornale, organizzare seminari, ma anche per proporre alla redazione nuove idee.



