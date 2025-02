Acqui Terme ripristina la pesa pubblica di piazza Ferraris

Inutilizzabile da molto tempo, è stata 'inaugurata' oggi la pesa pubblica di piazza Maggiorino Ferraris ad Acqui Terme (Alessandria), con un sistema rinnovato e più moderno che ha sostituito la vecchia gettoniera, lasciando spazio a una automatizzata. Inserendo le monete nell'apparecchiatura, è rilasciato uno scontrino in cui sono elencate le caratteristiche della pesatura.

L'impianto è lì dall'inizio degli Anni Settanta, da quando ha cominciato a funzionare per i viticoltori che portavano l'uva nella cantina sociale. Ma anche per gli agricoltori che lo utilizzavano per fieno, legname e animali. Per ripristinarlo si era addirittura scatenata una battaglia social: gli artefici facevano al Comune che la situazione andava risolta in tempi brevi, per permettere ai camion carichi di cassoni di essere pesati senza dover ricorrere al servizio messo a disposizione dai centri vicini, con aumento di disagi e costi.

Una battaglia di cui si è fatta portavoce e parte attiva Coldiretti, grazie alla determinazione del presidente della zona di Acqui Bruno Roffredo, di quello di sezione Giorgio Pizzorni e del segretario Andrea Branda.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA