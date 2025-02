Ventenni rubano 23 modellini di pregio di auto da corsa

Due ragazzi di poco più di vent'anni sono stati denunciati per furto aggravato in concorso dai carabinieri di Stresa (Verbano-Cusio-Ossola) dopo aver rubato 23 modellini di auto da collezione dalla vetrina di un negozio. La refurtiva, del valore di circa 1.500 euro, è stata ritrovata in un borsone all'interno di una villa abbandonata della città.

Il colpo era avvenuto a fine gennaio, in piena notte. I due, residenti uno nel Vco e uno in provincia di Varese, erano già noti alle forze dell'ordine. Sono stati riconosciuti grazie al sistema di videosorveglianza.



