Un uomo di 54 anni e una donna di 45 sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio, la scorsa notte, in un'abitazione di vicolo San Gabriele a Vercelli. Sul posto è intervenuta un'équipe sanitaria, che ha prestato i primi soccorsi alla coppia, trasferita in ospedale con codice giallo.

Si indaga sulle cause della fuoriuscita del pericoloso gas, provocata con ogni probabilità da un impianto di riscaldamento difettoso situato all'interno dell'abitazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA