Torch Run, passaggio da Alessandria 6 marzo verso Giochi Torino

Nel percorso di avvicinamento a Torino dove, dall'8 al 15 marzo, si disputeranno i Giochi mondiali invernali Special Olympics, il 'Torch Run' il 6 marzo passerà anche da Alessandria.

Partenza dal Ponte Meier per giungere in piazza della Libertà. Il passaggio della torcia sarà anticipato da 33 atleti/partner. Saranno parte di questa avventura circa 250 studenti dislocati lungo il percorso. "Sarà un'occasione unica - sottolinea il sindaco Giorgio Abonante - per celebrare lo spirito degli atleti, delle loro famiglie e di tutti coloro che credono nel potere dello sport come strumento di cambiamento sociale. Alessandria è orgogliosa di fare parte di questo percorso verso i Giochi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA