Per i troppi furti chiude una storica gioielleria di Torino

Da domani cambia tutto: a causa dei troppi furti, dopo 129 anni di attività, la storica gioielleria torinese Cortevesio, di piazza Statuto, a pochi isolati dal centro, ha annunciato la riduzione dell'orario di apertura e la chiusura totale entro la fine dell'anno. Un cartello è stato esposto sulla vetrina del negozio: "Causa ulteriore furto con scasso questo esercizio resterà aperto dal martedì al sabato, dalle 14.30 alle 19". Lo stesso annuncio è stato pubblicato sulla pagina social del negozio, una delle attività più antiche in città, aperta dal 1896.

L'ultimo colpo subito, il secondo in pochi mesi, è stato nella notte di venerdì scorso, quando la serratura è stata scardinata a colpi di mazza e ladri sono entrati, portando via dell'argento e mettendo a soqquadro il negozio. Quando il titolare, Fabio Cortevesio, 70 anni, la mattina seguente ha trovato la gioielleria in quelle condizioni non gli è restato che chiamare la polizia, che sta indagando su quanto avvenuto.

In precedenza, sempre di notte, i ladri erano entrati dal retro e stavano per aprire la cassaforte, ma una pattuglia della polizia li aveva fatti scappare. In quell'occasione uno dei malviventi venne anche arrestato. Ora, dopo avere resistito per decenni, arriva la decisione di Cortevesio, che negli anni ha subito anche rapine a mano armata, di aprire a orario ridotto, per chiudere definitivamente causa ladri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA